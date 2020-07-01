В Москве отреставрируют памятник Максиму Горькому, созданный Верой Мухиной
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен на территории Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук.
«В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта реставрации памятника Горькому на Поварской улице. Им предстоит описать и обосновать все будущие решения. После этого проект поступит на согласование в наше ведомство», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее, как сообщало kp.ru, в Москве рассказали о работе по реставрации памятников культуры.