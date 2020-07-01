Крючкова прокомментировала сообщение о смерти Проскурина

Короткая ссылка
Актриса Светлана Крючкова прокомментировала сообщение о смерти своего коллеги Виктора Проскурина.
Крючкова прокомментировала сообщение о смерти Проскурина
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы не были близкими друзьями с Витей, мы с ним одногодки и учились в разных вузах. Когда умирают ровесники — это страшно», — сказала она в беседе с Nation News.

Как отметила Крючкова, Проскурина любили зрители, у него много поклонников и почитателей. Она также назвала коллегу ярким характерным артистом.

Ранее супруга артиста Ирина Хонда в беседе с kp.ru рассказала, что у мужа была хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила она.

Проскурин известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить