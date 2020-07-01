Крючкова прокомментировала сообщение о смерти Проскурина

Актриса Светлана Крючкова прокомментировала сообщение о смерти своего коллеги Виктора Проскурина.

«Мы не были близкими друзьями с Витей, мы с ним одногодки и учились в разных вузах. Когда умирают ровесники — это страшно», — сказала она в беседе с Nation News.

Как отметила Крючкова, Проскурина любили зрители, у него много поклонников и почитателей. Она также назвала коллегу ярким характерным артистом.

Ранее супруга артиста Ирина Хонда в беседе с kp.ru рассказала, что у мужа была хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила она.

Проскурин известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других.