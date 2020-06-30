В парках Москвы возобновят бесплатные занятия йогой с 1 июля
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Программа проекта «Йога в парках» сформирована таким образом, чтобы участники могли попробовать разные практики и выбрать самые подходящие направления.
Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели. Продолжительность тренировки составит от часа до полутора.
При температуре воздуха ниже +18 ˚С занятий не будет. В дождливую погоду тренировки состоятся только в тех парках, где имеются навесы.
Среди парков-участников — Парк Горького, парк искусств «Музеон», парк «Сокольники», сад «Эрмитаж».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парке «Зарядье» рассказали о возобновлении работы некоторых павильонов.