В парках Москвы возобновят бесплатные занятия йогой с 1 июля

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В 20 парках Москвы возобновят бесплатные занятия йогой с 1 июля.
В парках Москвы возобновят бесплатные занятия йогой с 1 июля
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа проекта «Йога в парках» сформирована таким образом, чтобы участники могли попробовать разные практики и выбрать самые подходящие направления.

Занятия будут проводить сертифицированные преподаватели. Продолжительность тренировки составит от часа до полутора.

При температуре воздуха ниже +18 ˚С занятий не будет. В дождливую погоду тренировки состоятся только в тех парках, где имеются навесы.

Среди парков-участников — Парк Горького, парк искусств «Музеон», парк «Сокольники», сад «Эрмитаж».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парке «Зарядье» рассказали о возобновлении работы некоторых павильонов.

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