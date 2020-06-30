Главный режиссёр театра «Человек» рассказал о новом сезоне

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Главный режиссёр театра «Человек» Владимир Скворцов рассказал о новом сезоне.
Главный режиссёр театра «Человек» рассказал о новом сезоне
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что новый сезон могут начать в середине октября.

«Планируем устроить что-то совсем необычное. Посмотрим», — отметил Скворцов.

Он также рассказал, как театр выстраивает свой репертуар.

«Наше направление — эксклюзивность. Кроме артистов труппы, в «Человеке» играют Евгения Крюкова, Анатолий Кот, Кирилл Кяро, Дарья Михайлова, Владимир Майзингер. Я сам выхожу на сцену», — пояснил режиссёр.

По его словам, театр работает, развивается, пробует новые варианты коммуникации со зрителями.

Ранее художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с пандемией.

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