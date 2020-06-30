Главный режиссёр театра «Человек» рассказал о новом сезоне
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что новый сезон могут начать в середине октября.
«Планируем устроить что-то совсем необычное. Посмотрим», — отметил Скворцов.
Он также рассказал, как театр выстраивает свой репертуар.
«Наше направление — эксклюзивность. Кроме артистов труппы, в «Человеке» играют Евгения Крюкова, Анатолий Кот, Кирилл Кяро, Дарья Михайлова, Владимир Майзингер. Я сам выхожу на сцену», — пояснил режиссёр.
По его словам, театр работает, развивается, пробует новые варианты коммуникации со зрителями.
Ранее художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с пандемией.