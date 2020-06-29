Военно-медицинский музей в Петербурге готовит проект о коронавирусе

Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге собирает экспонаты, связанные с коронавирусом, для собственного проекта.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Музей готов принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы, предметы творческого осмысления пандемии.

Таким образом, учреждение планирует сохранить память о труде медработников и зафиксировать все стороны жизни человечества ХХI века, столкнувшегося с COVID-19.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.