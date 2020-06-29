Музыкант Денис Мацуев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.

«Не скрою, это был необычный период. Прекратились концерты и гастроли, организм поначалу не понимал, что происходит», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, многое компенсировало то, что он лучше узнал свою дочь Анну в «домашнем формате».

«Это счастье до сих пор продолжается, хотя я уже начинаю выезжать на концерты», — отметил Мацуев.

Как добавил музыкант, все концерты по-прежнему проходят онлайн.

«2 июля будет первый концерт в парке «Зарядье». Тоже пока без зрителей», — сообщил он.

Ранее художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с пандемией.