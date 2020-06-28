Цискаридзе указал на ошибку Большого театра в фамилии Фадеечева
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- РИА Новости
Народный артист СССР Николай Фадеечев 23 июня скончался на 88-м году жизни.
Как сообщил Цискаридзе в своём Instagram, имя Фадеечева высечено в истории Большого театра и России.
«Что мы видим? Большой театр, которому Николай Борисович отдал себя без остатка, вы в своём уме? В пресс-релизе ошибаетесь в фамилии вашей легенды. А что происходит на вашем официальном информационном ресурсе? Возможно, вы хоть как-то об этом написали?! Браво. В день похорон вы показываете фотографию цветочков на фоне театра и проводите лотерею», — говорится в сообщении артиста.
Он поблагодарил зрителей и неравнодушных людей, которым «не всё равно».
Фадеечев в течение 25 лет входил в балетную труппу Большого театра, а затем стал балетмейстером-репетитором. Артист скончался от сердечной недостаточности 23 июня.