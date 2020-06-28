Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале июля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

«В ночь на понедельник ждём +12…+14 °С, (будет. — RT) переменная облачность, местами дожди. Днём завтра без осадков, но уже посвежее: +20…+22 °С. Во вторник будет хороший день — переменная облачность без осадков. Но мы ещё (находимся. — RT) в прохладной воздушной массе. Ночью +8…+10 °С, днём ожидается +22…+24 °С», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что с 1 июля опять будет возвращаться тёплый фронт.

«1 июля — погода облачная, небольшой дождь. Температура ночью +10…+15 °С, днём — +22…+27 °С. В четверг будет уже потеплее: +23…+28 °С. В пятницу и субботу уже +25…+30 °С, переменная облачность без осадков. В субботу, возможно, где-то будет небольшой дождик, но температура уже высокая», — заключил синоптик.

Как сообщалось ранее, в Москве 28 июня ожидается до +28 °С.