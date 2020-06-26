Ульяна Курочкина рассказала о своих ролях

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Актриса Ульяна Курочкина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своих ролях.
Ульяна Курочкина рассказала о своих ролях
  • © kino-teatr.ru

В частности, в историческом сериале «Раскол» Курочкина сыграла духовную дочь патриарха Тихона.

«Это была достаточно серьёзная работа: потрясающий режиссёр Николай Николаевич Досталь, прекрасные художники, маститые актёры. Подготовка была сложнейшая», — заявила она.

По её словам, всё делалось основательно, была максимальная точность в изображении той эпохи.

Что касается ролей в мелодрамах, то, по мнению Курочкиной, это всегда очень жизненные истории.

«Людям понятны проблемы, которые всплывают в мелодрамах, интересно увидеть себя в герое на экране», — пояснила она.

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