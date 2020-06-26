Энтомолог оценил активность комаров этим летом

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Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров оценил активность комаров этим летом.
Энтомолог оценил активность комаров этим летом
  • Pixabay

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», —заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, сезон начинается в середине мая, а поскольку тогда действовал режим самоизоляции, у насекомых возник дефицит в питании. Теперь они восполняют свою потребность.

Как считает Захаров, комарам не столь важны погодные условия, свою роль играет раздражитель, которым выступили люди.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев рассказал, что пик активности комаров в Казани ожидается в конце июня.

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