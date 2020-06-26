Синоптики предупредили об усилении ветра в Новороссийске

Короткая ссылка
В Гидрометеобюро Новороссийска предупредили, что утром и днём 26 июня в городе ожидается усиление ветра до 20—25 м/с.
Синоптики предупредили об усилении ветра в Новороссийске
  • РИА Новости

Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на данные Гидрометеобюро, высота волн составит 10—15 дм.

В пресс-службе администрации попросили следить за сообщениями в средствах массовой информации.

По данным кубанского Гидрометцентра, во вторник на Кубани ожидается +26...+31 °C, преимущественно без осадков. На Черноморском побережье возможен небольшой дождь с грозой.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить