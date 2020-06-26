Синоптики предупредили об усилении ветра в Новороссийске

В Гидрометеобюро Новороссийска предупредили, что утром и днём 26 июня в городе ожидается усиление ветра до 20—25 м/с.

Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на данные Гидрометеобюро, высота волн составит 10—15 дм.

В пресс-службе администрации попросили следить за сообщениями в средствах массовой информации.

По данным кубанского Гидрометцентра, во вторник на Кубани ожидается +26...+31 °C, преимущественно без осадков. На Черноморском побережье возможен небольшой дождь с грозой.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.