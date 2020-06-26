Умерла актриса Ирина Замотина

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Актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года. Об этом информирует пресс-служба театра.
Умерла актриса Ирина Замотина
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«Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Борисовна Замотина», — сообщила пресс-служба.

В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы. 

Ирина Замотина исполнила роли во многих театральных постановках, также она снялась в фильме «На войне как на войне» и сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка России, актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская.

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