Умерла актриса Ирина Замотина
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«Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Борисовна Замотина», — сообщила пресс-служба.
В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.
Ирина Замотина исполнила роли во многих театральных постановках, также она снялась в фильме «На войне как на войне» и сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка России, актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская.