Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков в Москве

Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков на территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV веков.

«Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль Старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты», — подчеркнул он.

Емельянов добавил, что все предметы будут изучены, отреставрированы и переданы в фонды одного из столичных археологических музеев.

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