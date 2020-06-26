Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков в Москве

Короткая ссылка
Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков на территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки в ТиНАО.
Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV — начале XV веков.

«Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль Старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты», — подчеркнул он.  

Емельянов добавил, что все предметы будут изучены, отреставрированы и переданы в фонды одного из столичных археологических музеев.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить