Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодёжи

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Столичные парки подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодёжи.
Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодёжи
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеоматериалы разместят 27 июня в аккаунтах зон отдыха в социальных сетях.

«Несмотря на то что парки пока не проводят массовые программы, они всё равно ждут гостей в День молодёжи — приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, Лианозовский парк организует мастер-класс по современному танцу. Парк «Садовники» представит видео для начинающих бегунов. Парк «Фили» подготовил видеозанятие по скейтбордингу.

«Зелёная школа» «Парка Горького» приглашает на мастер-класс по окрашиванию футболок в технике tie-dye. На странице усадьбы Воронцово в Instagram расскажут о скетчинге, а в соцсетях парка «Кузьминки» разместят видеоурок для начинающих блогеров.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Москве рассказали о создании интерактивной карты, на которой отмечены точки доступа к бесплатному Wi-Fi на улицах и в парках города.

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