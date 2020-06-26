Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с понедельника, 29 июня, практически на всей территории европейской части России температура воздуха будет на два-четыре градуса ниже нормы. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, в воскресенье во второй половине дня уже начнёт ощущаться приближение холодного фронта, а погода станет облачной.

«С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на два-четыре градуса ниже нормы», — заявил синоптик.

Он также рассказал, что в Московском регионе 29 июня дневная температура понизится сразу на десять градусов (по сравнению с субботой, 27 июня).

Вильфанд добавил, что во вторник и в среду ожидается ещё более интенсивное похолодание.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в столице 27 июня может достичь +32 °C.