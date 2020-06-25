Стартовал приём заявок на участие в конкурсе имени Корнея Чуковского
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По её словам, писатели могут представить свои работы до 13 сентября.
«Премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде. Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года», — сказала Сергунина.
Уточняется, что участие в конкурсе могут принять писатели, чьи новые произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.
Всего предусмотрено семь номинаций.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более миллиона старшеклассников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена».