В Московском зоопарке родился детёныш капуцина плаксы
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоопарка, пол новорождённого пока не удалось определить.
Отмечается, что этот вид обезьян занесён в Международную Красную книгу и считается интеллектуально развитым, поскольку животные используют для добычи еды различные предметы.
Капуцин плакса получил своё название из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка.
Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке появился на свет птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу.