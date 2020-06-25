В Московском зоопарке родился детёныш капуцина плаксы

Детёныш капуцина плаксы, или цепкохвостых обезьян, родился в столичном зоопарке.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоопарка, пол новорождённого пока не удалось определить.

Отмечается, что этот вид обезьян занесён в Международную Красную книгу и считается интеллектуально развитым, поскольку животные используют для добычи еды различные предметы.

Капуцин плакса получил своё название из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка.

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке появился на свет птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу.