Парк «Зарядье» возобновит работу некоторых павильонов с 25 июня

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В парке «Зарядье» рассказали о возобновлении работы некоторых павильонов, закрытых ранее в связи с ограничениями по коронавирусу, с 25 июня.
Парк «Зарядье» возобновит работу некоторых павильонов с 25 июня
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, с четверга гости парка вновь могут посетить подземный музей, ледяную пещеру, а также флорариум.

Отмечается, что посетителей просят соблюдать правила безопасности и пользоваться специальными маршрутами. 

«Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка, которая напомнит о нужной дистанции, — мы постарались сделать посещение павильонов комфортным с соблюдением необходимых мер защиты», — подчеркнул директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

На входе в павильоны у москвичей будут измерять температуру. Посещение будет возможно только в средствах индивидуальной защиты и при соблюдении социальной дистанции.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Москве рассказали о создании интерактивной карты, на которой отмечены точки доступа к бесплатному Wi-Fi на улицах и в парках города.

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