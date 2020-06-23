В Подмосковье начался второй этап обработки земель от борщевика
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Как заявили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках второго этапа обработано 17% запланированной территории.
Третий этап намерены провести, когда борщевик станет выбрасывать семена.
Глава ведомства Андрей Разин заявил, что необходимо обработать 16,4 тыс. га земель в муниципальной собственности, 2,8 тыс. га придорожных территорий, 44 тыс. га частных земель.
Ранее ОТР сообщало, что в Вологодской области рассказали о ходе работы по борьбе с борщевиком Сосновского.