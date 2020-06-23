На курорте «Роза Хутор» воссоздали жилище первых русских переселенцев

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Курорт «Роза Хутор» открыл новый объект — этнохутор «Шишин двор», воссоздающий быт первых русских переселенцев.
На курорте «Роза Хутор» воссоздали жилище первых русских переселенцев
  • ©rosakhutor.com

Как передаёт портал «Юга.ру», он расположен на высоте более 1000 м над уровнем моря на склоне горы Аибга и получил своё название в честь создателей — потомков русских поселенцев, семьи Шишиных. 

В этнохуторе воссозданы традиционное жилище и быт переселенцев. Рядом с главным домом находится гостевой, а также постройка с открытым очагом (пацха) и загон для козлят.

Отмечается, что на «Шишином дворе» туристы могут попробовать козий сыр, горный мёд, пироги и др.

Ранее президент РСТ Андрей Игнатьев в беседе с НСН оценил перспективы роста цен в туристической отрасли.

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