На курорте «Роза Хутор» воссоздали жилище первых русских переселенцев
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Как передаёт портал «Юга.ру», он расположен на высоте более 1000 м над уровнем моря на склоне горы Аибга и получил своё название в честь создателей — потомков русских поселенцев, семьи Шишиных.
В этнохуторе воссозданы традиционное жилище и быт переселенцев. Рядом с главным домом находится гостевой, а также постройка с открытым очагом (пацха) и загон для козлят.
Отмечается, что на «Шишином дворе» туристы могут попробовать козий сыр, горный мёд, пироги и др.
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