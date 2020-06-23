В Казани стартовал проект «Войди в историю»

В Казани рассказали, что в городском транспорте столицы Татарстана стартовал проект «Войди в историю».

Как передаёт «Реальное время», в рамках проекта в 180 автобусах на 11 городских маршрутах появились стикеры с QR-кодом, отсканировав который пассажиры могут увидеть редкие экспонаты из фондов Национального музея Республики Татарстан и его филиалов.

Отмечается, что проект подготовлен к 100-летию ТАССР.

Во время поездки пассажиры смогут изучить историю экспонатов, связанных с Татарстаном, посмотреть фото и видео.

Всего в проекте представлено 18 экспонатов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с 24 июня бесплатные электробусы начнут перевозить посетителей по территории ВДНХ.