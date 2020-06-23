В Казани стартовал проект «Войди в историю»

Короткая ссылка
В Казани рассказали, что в городском транспорте столицы Татарстана стартовал проект «Войди в историю».
В Казани стартовал проект «Войди в историю»
  • ©kzn.ru

Как передаёт «Реальное время», в рамках проекта в 180 автобусах на 11 городских маршрутах появились стикеры с QR-кодом, отсканировав который пассажиры могут увидеть редкие экспонаты из фондов Национального музея Республики Татарстан и его филиалов.

Отмечается, что проект подготовлен к 100-летию ТАССР.

Во время поездки пассажиры смогут изучить историю экспонатов, связанных с Татарстаном, посмотреть фото и видео.

Всего в проекте представлено 18 экспонатов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с 24 июня бесплатные электробусы начнут перевозить посетителей по территории ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить