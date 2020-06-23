Скончалась балерина Светлана Ефремова

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Скончалась заслуженная артистка РСФСР балерина Светлана Ефремова. Ей было 73 года.
Скончалась балерина Светлана Ефремова
  • ©kino-teatr.ru

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Михайловского театра.

Прощание с Ефремовой проходит 23 июня. Балерину похоронят на Смоленском кладбище.

«Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть её педагогической карьеры связана с Михайловским театром. Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева», — говорится в сообщении на сайте театра.

Как отметили в театре, для артистов смерть Ефремовой — огромная потеря, а для многих ещё и личная драма.

Ранее, как сообщал канал НТВ, писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин прокомментировал сообщения о смерти актёра Михаила Кокшенова.

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