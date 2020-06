Американский сериал «Это мы» выйдет на ТНТ

Российский телеканал ТНТ покажет американский драматический сериал «Это мы» (This Is Us). Как рассказали RT в пресс-службе канала, премьера запланирована на лето 2020 года.

© ТНТ

«На ТНТ пройдет эксклюзивная премьера сериала — его ещё не показывал ни один российский канал или стриминг-платформа», — подчеркнули в пресс-службе. Впервые сериал «Это мы» вышел в эфир 20 сентября 2016 года на NBC. К настоящему моменту выпущено четыре сезона проекта (в общей сложности — 72 эпизода). В разные годы сериал получил три премии «Эмми», один «Золотой глобус», несколько призов премии Гильдии актеров, а также множество других престижных наград. В центре сюжета — история жизни членов семьи Пирсонов, которые ведут непохожий образ жизни, по-разному смотрят на жизнь и мечтают о разных вещах. «Это мы» — жизнеутверждающий сериал о том, как даже самые незначительные события определяют наше будущее, и о том, что теплота и искренность человеческих отношений помогает преодолеть любые невзгоды», — отмечают на ТНТ. Директор канала Романа Петренко подчёркивает, что этот проект будет близок зрителям любых возрастов. «Лето — это время экспериментов, которое в нашем эфире открывает один из лучших мировых сериалов. В эфире ТНТ 15 лет не было зарубежного контента. И когда у нас появилась возможность показать сериал, который уже оценила мировая аудитория, мы сделали ставку на лучший проект, максимально интересный нашей огромной аудитории и соответствующий имиджу телеканала... В сериале невероятно интересные, честные и искренние отношения, которые показаны так, что в конце каждой серии вы чувствуете счастье. При этом в шоу много юмора и неожиданных сюжетных поворотов, без которых не обходится ни один проект ТНТ», — пообещал Петренко. Роли в сериале в числе прочих исполнили Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Метц, Джастин Хартли, Сьюзан Келечи Уотсон и Крис Салливан. Продюсерами проекта стали Дэн Фогельман, Джон Рекуа, Гленн Фикарра и другие кинематографисты.