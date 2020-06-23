Синоптики прогнозируют жару в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Сегодня на юге Москвы и Подмосковья могут собраться дожди, потому что там погоду будет определять тёплый фронт южного циклона. Он в большей степени заденет только указанные районы. Температура воздуха в Москве повысится до +21 °C. И дальше уже влияние антициклона в нашем регионе прослеживаться не будет. В последующие дни температура будет расти. Ожидается переменная облачность, без осадков. Завтра в Москве ожидается +23…+24 °C. В последующие дни температура воздуха поднимется до +25…+28 °C в дневные часы», — рассказала она.

Синоптик также объяснила, с чем связано ожидаемое повышение температуры в выходные дни.

«К нам пришёл тёплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца. Поэтому температура превысит отметку в +25 °C. В выходные дни не исключено, что температура повысится и до +30 °C», — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны с пятницы, 26 июня, ожидается жара.