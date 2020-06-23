Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе «Картинки Google», — указано в заявлении.

Представители компании объяснили, что под иконкой изображения в разделе «Картинки» поисковой системы появится значок «Проверка фактов», при нажатии на который пользователи смогут увидеть результаты проверки.

Проверка будет касаться достоверности фактов, связанных с самим изображением, или статей, в которых оно использовалось.

В декабре в Google назвали самые популярные поисковые запросы в России.