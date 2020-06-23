Google будет проверять достоверность изображений
- Reuters
«Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе «Картинки Google», — указано в заявлении.
Представители компании объяснили, что под иконкой изображения в разделе «Картинки» поисковой системы появится значок «Проверка фактов», при нажатии на который пользователи смогут увидеть результаты проверки.
Проверка будет касаться достоверности фактов, связанных с самим изображением, или статей, в которых оно использовалось.
В декабре в Google назвали самые популярные поисковые запросы в России.