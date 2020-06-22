Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус. Он опубликовал соответствующее заявление в своём Instagram.

«Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет», — написал Харламов.

По его словам, в настоящее время идёт бракоразводный процесс. Он назвал этот период непростым и попросил прессу не беспокоить его, Асмус и их близких.

Асмус в своём Instagram также сообщила о разводе.

«Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — отметила она.

Ранее стало известно, что 26 июня пройдёт заседание суда по бракоразводному процессу между хоккеистом Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.