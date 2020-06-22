Павел Трубинер рассказал о новых ролях

Короткая ссылка
Актёр Павел Трубинер рассказал о новых ролях.
Павел Трубинер рассказал о новых ролях
  • © kino-teatr.ru

«Будет продолжение сериала «Чёрное море». Но сейчас только пишется сценарий. Думаю, что к 9 мая следующего года состоится премьера», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в начале осени можно будет увидеть ленту «Цыплёнок жареный» режиссёра Елены Николаевой, которая снимала сериал «Контригра».

«И речь идёт о послереволюционных временах: чекисты, контрабандисты, преступники. Я играю белогвардейца-контрабандиста. Интересный проект», — заявил Трубинер.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить