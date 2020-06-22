Актёр Павел Трубинер рассказал о новых ролях.

«Будет продолжение сериала «Чёрное море». Но сейчас только пишется сценарий. Думаю, что к 9 мая следующего года состоится премьера», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в начале осени можно будет увидеть ленту «Цыплёнок жареный» режиссёра Елены Николаевой, которая снимала сериал «Контригра».

«И речь идёт о послереволюционных временах: чекисты, контрабандисты, преступники. Я играю белогвардейца-контрабандиста. Интересный проект», — заявил Трубинер.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.