В Белгородской области открыли музей, посвящённый труженикам тыла

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На территории мемориального комплекса «Третье ратное поле» в Белгородской области открыли новый музей «Битва за оружие Великой Победы», посвящённый труженикам тыла.
В Белгородской области открыли музей, посвящённый труженикам тыла
  • © Мемориальный комплекс «Третье ратное поле»

Как передаёт НТВ, музей был возведён за девять месяцев с применением самых современных технологий, которые предполагают полное погружение посетителей в атмосферу военного времени.

По словам создателей проекта, это крупнейший в мире музей-памятник, посвящённый подвигу тружеников тыла.

«Хотели передать дух того времени, когда страна сплотилась и работала под единым лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» — подчеркнула директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что перед Музеем Победы зажгли свечу памяти.

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