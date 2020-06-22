В Белгородской области открыли музей, посвящённый труженикам тыла
- © Мемориальный комплекс «Третье ратное поле»
Как передаёт НТВ, музей был возведён за девять месяцев с применением самых современных технологий, которые предполагают полное погружение посетителей в атмосферу военного времени.
По словам создателей проекта, это крупнейший в мире музей-памятник, посвящённый подвигу тружеников тыла.
«Хотели передать дух того времени, когда страна сплотилась и работала под единым лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» — подчеркнула директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что перед Музеем Победы зажгли свечу памяти.