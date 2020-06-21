Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на следующей неделе.

«Холодный фронт, который сначала первую порцию дождей пролил вчера днём, уже прошёл практически столичный регион... Атмосферное давление сейчас растёт, погоду будет определять на следующей неделе антициклон. Это такой скандинавский антициклон. Он принесёт порцию более прохладного воздуха, поэтому в ночные часы температура может понижаться в Москве до +10...+12 °С , по области до +8 °С. То есть для этого времени это прохладные ночи, но тем не менее для отдыха это очень комфортно», — рассказала синоптик.

Он отметила, что температура в дневные часы 22 июня составит +20...+21 °С, а в последующие дни начнёт повышаться.

«И к середине недели вернёмся к комфортным +25...+26 °С. Что касается осадков, мы рассчитываем, что антициклон разгонит эти облака, атмосферное давление будет высокое, поэтому будет преобладать переменная облачность, существенных осадков на следующей неделе не ожидается», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, что за первые три недели июня в Москве выпало 156 мм осадков, что вдвое больше месячной нормы в столице.