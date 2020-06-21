В Московском планетарии рассказали о предстоящем затмении

В России в некоторых регионах 21 июня жители смогут наблюдать редкое кольцеобразное затмение солнца. При этом можно будет увидеть лишь неполные фазы затмения.

Об этом заявила пресс-служба Московского планетария.

«21 июня 2020 года произойдёт кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана», — заявили в планетарии.

В России с небольшой фазой затмение можно будет наблюдать на значительной части территории.

Наибольшая фаза затмения в стране будет видна на юге Дагестана, в Алтайском крае, Республике Тыва и Республике Алтай.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с Inforeactor прокомментировал предстоящее кольцевое затмение.