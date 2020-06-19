Эксперт рассказал об астрономических явлениях в Москве этим летом

Короткая ссылка
Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, какие астрономические явления могут наблюдать москвичи этим летом.
Эксперт рассказал об астрономических явлениях в Москве этим летом
  • NASA

«Из интересных будет августовский метеорный поток Персеиды. В конце второй недели августа, примерно 12-го числа. Персеиды — очень известное, легко наблюдаемое явление. Этому, думаю, поспособствует хорошая погода», — отметил Владимир Сурдин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что 21 июня можно будет наблюдать за солнечным затмением при помощи онлайн-трансляции на базе Политехнического музея.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить