Эксперт рассказал об астрономических явлениях в Москве этим летом

Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, какие астрономические явления могут наблюдать москвичи этим летом.

«Из интересных будет августовский метеорный поток Персеиды. В конце второй недели августа, примерно 12-го числа. Персеиды — очень известное, легко наблюдаемое явление. Этому, думаю, поспособствует хорошая погода», — отметил Владимир Сурдин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что 21 июня можно будет наблюдать за солнечным затмением при помощи онлайн-трансляции на базе Политехнического музея.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.