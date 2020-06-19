Глеб Матвейчук рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Я не умею ничего не делать. Да, была самоизоляция, но я трудился дома. За это время закончил мюзикл «Садко» по заказу одного из театров, и сейчас будем готовить его для зрителей», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По его словам, скоро у него начинаются съёмки, где он задействован как актёр и музыкальный продюсер.
Как считает Матвейчук, коронавирус многое показал и жизнь уже не может быть прежней.
Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне пандемии коронавируса.