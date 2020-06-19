Эрмитаж организует онлайн-экскурсию по Императорскому музеуму

В Государственном Эрмитаже рассказали об онлайн-экскурсии по Императорскому музеуму.

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея, в рамках экскурсии посетители смогут увидеть интерьеры Императорского музеума, сохранившиеся до нашего времени практически в первозданном виде, а также узнают об истории строительства Нового Эрмитажа и правилах его посещения в XIX веке.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальную экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби.