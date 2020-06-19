В Москве рассказали о программе летнего досуга «КультЛето»

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Организаторы рассказали о программе летнего досуга «КультЛето», которая стартует в столице на следующей неделе.
В Москве рассказали о программе летнего досуга «КультЛето»
  • ©mos.ru

«Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений», — приводит kp.ru слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что специальные кружки и секции организуют 77 центров столичного Департамента культуры.

Занятия будут проходить в онлайн-формате, а после снятия ограничений их перенесут в культурные центры.

По словам организаторов, основная часть всех курсов для детей и взрослых будет бесплатной.

В программе, которая продлится до 31 августа, запланированы занятия по хореографии и рисованию, уроки по изучению иностранных языков и правильному занятию спортом и другие.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в столице с 20 июня по 10 июля пройдёт интерактивный квест «Я шагаю по паркам».

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