В Петербурге предупредили о ливнях и грозах
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в основном осадки пройдут днём.
Температура воздуха ночью составит +18…+20 °С, днём — +30…+32 °С.
ГУ МЧС России по региону предупреждает о возможных неблагоприятных явлениях. Рекомендуется закрывать окна во время грозы. Автомобилистам советуют соблюдать скорость и дистанцию во время дождя, не парковать транспорт под деревьями и рядом со слабо укреплёнными конструкциями.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о резком похолодании в Курганской области 19 июня.