В Петербурге предупредили о ливнях и грозах

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В Санкт-Петербурге предупредили о ливнях и грозах в некоторых районах в четверг, 18 июня.
В Петербурге предупредили о ливнях и грозах
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в основном осадки пройдут днём.

Температура воздуха ночью составит +18…+20 °С, днём — +30…+32 °С.

ГУ МЧС России по региону предупреждает о возможных неблагоприятных явлениях. Рекомендуется закрывать окна во время грозы. Автомобилистам советуют соблюдать скорость и дистанцию во время дождя, не парковать транспорт под деревьями и рядом со слабо укреплёнными конструкциями.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о резком похолодании в Курганской области 19 июня.

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