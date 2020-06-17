В Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию

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В Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию после снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
В Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию
  • РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственного Эрмитажа, музей может открыться для посетителей уже в середине июля.

При этом отмечается, что в музее необходимо соблюдать социальную дистанцию, а вход возможен только в маске и перчатках.

В пресс-службе отметили, что подготовка к возобновлению приёма посетителей уже началась.

«Мы снова можем вести прямые трансляции из залов музея! Теперь вы сможете посещать Эрмитаж в прямом эфире, а также следить за его постепенным переходом в офлайн. Кроме новых онлайн-экскурсий, мы будем готовить для вас программы в режиме «премьеры», а также тематические подборки из архивных видео», — заявили в музее.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня.

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