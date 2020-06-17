Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

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Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова дала прогноз погоды в столице на конец недели.
Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что в данный момент столица находится на западной периферии антициклона, который принёс в город аномально жаркую погоду.

Однако, по словам синоптика, уже во второй половине дня 18 июня небо затянут кучевые облака, температура постепенно пойдёт на спад, возможны грозы.

«Жара по-настоящему спадёт только в воскресенье, потому что у нас произойдёт смена антициклонов. Один антициклон уйдёт, между ними будет лежать холодный фронт, из-за которого к нам придёт порция относительной прохлады», — уточнила Татьяна Позднякова.

Она добавила, что на смену холодному фронту придёт новый антициклон, вместе с которым в Москву снова вернётся жара.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинском ЦГМС предупредили о возвращении жаркой погоды в регион.

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