Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеоролики появятся на сайте и YouTube-канале музея 22 июня.
По словам заведующей экскурсионным отделом культурного учреждения Музея Москвы Елены Наумовой, таким образом культурная площадка хотела почтить годовщину начала Великой Отечественной войны.
«Музей Победы напомнит о том, каким тяжёлым испытанием стала война для всего советского народа», — подчеркнула она.
Отмечается, что видеозапись тура «Трагедия оккупации», рассказывающая об экспозиции «Подвиг народа», будет опубликована в 12:00.
Кроме того, на сайте уже доступна онлайн-выставка «Враг будет разбит. Победа будет за нами».
В 15:00 опубликуют видеоконцерт лауреатов фестиваля «Журавли Победы».
Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», Музей Победы представил онлайн-экскурсию, посвящённую последним наградам Великой Отечественной войны.