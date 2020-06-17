Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию

Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальную экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеоролики появятся на сайте и YouTube-канале музея 22 июня.

По словам заведующей экскурсионным отделом культурного учреждения Музея Москвы Елены Наумовой, таким образом культурная площадка хотела почтить годовщину начала Великой Отечественной войны.

«Музей Победы напомнит о том, каким тяжёлым испытанием стала война для всего советского народа», — подчеркнула она.

Отмечается, что видеозапись тура «Трагедия оккупации», рассказывающая об экспозиции «Подвиг народа», будет опубликована в 12:00.

Кроме того, на сайте уже доступна онлайн-выставка «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В 15:00 опубликуют видеоконцерт лауреатов фестиваля «Журавли Победы».

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», Музей Победы представил онлайн-экскурсию, посвящённую последним наградам Великой Отечественной войны.