Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию

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Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальную экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби.
Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеоролики появятся на сайте и YouTube-канале музея 22 июня.

По словам заведующей экскурсионным отделом культурного учреждения Музея Москвы Елены Наумовой, таким образом культурная площадка хотела почтить годовщину начала Великой Отечественной войны.

«Музей Победы напомнит о том, каким тяжёлым испытанием стала война для всего советского народа», — подчеркнула она.

Отмечается, что видеозапись тура «Трагедия оккупации», рассказывающая об экспозиции «Подвиг народа», будет опубликована в 12:00.

Кроме того, на сайте уже доступна онлайн-выставка «Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

В 15:00 опубликуют видеоконцерт лауреатов фестиваля «Журавли Победы». 

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», Музей Победы представил онлайн-экскурсию, посвящённую последним наградам Великой Отечественной войны.

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