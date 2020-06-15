Актёр Иван Жвакин рассказал о творческих планах

Актёр Иван Жвакин рассказал о своих творческих планах.

«Надеюсь, в скором времени закончится вся эта ситуация с коронавирусом, и мы сможем закончить начатое. У меня осталось два недоснятых сериала, в которых я начал сниматься ещё в прошлом году», — заявил Жвакин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, он хочет вернуться и к игре в антрепризе «Билокси Блюз» в постановке Олега Табакова.

«Благодаря Денису Никифорову нам любезно предоставили возможность восстановить его с ребятами из сериала «Молодёжка», что очень хорошо сказалось на узнаваемости и признании этой антрепризы», — отметил он.

По его словам, спектакль показывали не только в Москве, но и в других городах России, а также в Белоруссии и Латвии.

Ранее актёр Кузьма Сапрыкин в беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».