Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области

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В Челябинском ЦГМС предупредили жителей Челябинской области о возвращении жаркой погоды в регион.
Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области
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Как передаёт URA.RU со ссылкой на прогноз синоптиков, температура начнёт повышаться 16 июня.

По данным метеорологов, во вторник, 16 июня, столбик термометра поднимется до отметки +28 °С.

В среду, 17 июня, на юге области будет уже +30 °С, возможны кратковременные дожди.

18 июня температура опустится до +15...+20 °С днём, а ночью в горнозаводской части — до +3 °С.

17 и 18 июня возможны грозы и кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.

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