Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области

В Челябинском ЦГМС предупредили жителей Челябинской области о возвращении жаркой погоды в регион.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на прогноз синоптиков, температура начнёт повышаться 16 июня.

По данным метеорологов, во вторник, 16 июня, столбик термометра поднимется до отметки +28 °С.

В среду, 17 июня, на юге области будет уже +30 °С, возможны кратковременные дожди.

18 июня температура опустится до +15...+20 °С днём, а ночью в горнозаводской части — до +3 °С.

17 и 18 июня возможны грозы и кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.