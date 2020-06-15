Глава Минприроды оценил риск повторения лесных пожаров в Сибири

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал вероятность повторения прошлогодних лесных пожаров в Сибири и задымления городов.
Глава Минприроды оценил риск повторения лесных пожаров в Сибири
  • РИА Новости

По его словам, подготовка к пожароопасному сезону на федеральном уровне была начата заблаговременно, на обеспечение пожарной безопасности в регионах было выделено 33 млрд рублей, ещё 3,2 млрд рублей — на закупку лесопожарной техники.

«Малоснежная зима и незначительное количество влаги в почве стали причиной неблагоприятного прогноза пожарной опасности весной на территории регионов Центрального, Южного, Дальневосточного, Сибирского федерального округов. И федеральный центр на постоянной основе обеспечивает оценку лесопожарной обстановки и координацию деятельности лесопожарных формирований в ходе работы оперативного штаба Рослесхоза и Федерального штаба по тушению лесных пожаров», — заявил глава Минприроды в беседе с РИА Новости

Кобылкин также напомнил, что одной из основных причин возникновения лесных пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём, и попросил граждан бережно относиться к лесу.

Ранее климатолог Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России.

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