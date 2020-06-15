Организаторы «Московских сезонов» рассказали о новой онлайн-программе

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Проект «Московские сезоны дома» подготовил новую онлайн-программу, в рамках которой пройдут занятия йогой, кулинарные мастер-классы, уроки рисования гуашью и литературные чтения.
Организаторы «Московских сезонов» рассказали о новой онлайн-программе
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, присоединиться к бесплатным занятиям можно в соцсетях «Московских сезонов».

Ежедневно в 9:00 кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяна Россман будет проводить онлайн-зарядку.

Шеф-повар Юрий Книжник в рамках своих мастер-классов раскроет три новых секрета.

Кулинарный блогер и кондитер Андрей Бунбич научит детей делать мороженое за десять минут.

Издательский дом Мещерякова приглашает на два онлайн-мероприятия, посвящённых рисованию и книгам.

20 июня детская писательница и художница Аня Доброчасова проведёт урок по художественной иллюстрации.

21 июня актриса Ольга Зубкова прочтёт отрывок из романа-эпопеи Михаила Осоргина «Сивцев Вражек».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России.

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