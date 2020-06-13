Умер актёр Сергей Масленников

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Российский актёр Сергей Масленников скончался в возрасте 58 лет.
Умер актёр Сергей Масленников
  • © театр Буфф

Об этом сообщает художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов на странице театрального учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие коллеги и друзья театра «Буфф», с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушёл из жизни Сергей Масленников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в 1980-х годах артист окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а позже уехал работать в Германию.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался старейший актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов.

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