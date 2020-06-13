МЧС предупредило о сильном ветре в Московском регионе

В МЧС заявили, что в ближайшее время в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 14 июня по Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12—17 м/с», — заявили в столичном главке МЧС.

Аналогичное предупреждение распространило для Подмосковья ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели рекомендовали при непогоде не парковаться под деревьями, обходить стороной шаткие строения и по возможности избегать деревьев.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Москве был побит полувековой рекорд по осадкам.