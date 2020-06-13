Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся солнечная погода

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что солнечная погода вернётся в Москву в воскресенье, 14 июня.
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся солнечная погода
  • АГН «Москва»

«Особенно хорошее солнце будет в воскресенье. Оно будет не радушно улыбающимся, а со скупой северной улыбкой», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что значительно начнет повышаться давление с воскресенья. Оно будет примерно на 5-6 миллиметров ртутного столба выше нормы — 748 мм рт. ст.

По словам Вильфанда, повышенное атмосферное давление сохранится в Москве в понедельник, вторник и среду.

Ранее сообщалось, что почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшую ночь.

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