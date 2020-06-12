Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода в Москве в предстоящие выходные.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
  • globallookpress.com

По словам специалиста, 12 июня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные ливневые дожди, грозы, возможен град, а максимальная температура воздуха составит +24 °С.

Леус уточнил, что 13 июня дожди практически прекратятся, холодные воздушные массы приведут к снижению температуры до +19...+20 °С.

«А вот в воскресенье погода наладится. Благодаря влиянию скандинавского антициклона в Москве и окрестностях будет сухо и солнечно, но поступающие к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы продолжат снижать показания термометров, и температура будет уже на несколько градусов ниже средних многолетних значений», — приводит kp.ru слова синоптика.

Он добавил, что днём ожидается переменная облачность, без осадков, температура +19...+21 °С. 

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, синоптики Гидрометцентра Республики Крым предупредили о сохранении аномальной жары на полуострове 12 и 13 июня.

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