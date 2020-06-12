Московские художники подарят аэропорту Симферополя изображение Айвазовского

Московские художники приступили к созданию полотна с изображением художника Ивана Айвазовского, которое будет подарено международному аэропорту Симферополь.

«Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвящённой известному маринисту Ивану Айвазовскому. Готовое полотно площадью 20 квадратных метров будет передано международному аэропорту Симферополь, которому в 2019 году было присвоено имя художника», — приводит «Крыминформ» сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что над проектом работают художник Александр Милицин и команда Desart365.

Полотно состоит из десяти панелей, на которых изображён Айвазовский на фоне бушующего моря.

В пресс-службе добавили, что роспись планируется завершить за несколько дней, после чего она будет доставлена в Симферополь.

Арт-объект разместят в зоне прилёта пассажирского терминала.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске художник создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.