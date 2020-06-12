Синоптики прогнозируют сохранение аномальной погоды в Крыму

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Синоптики Гидрометцентра Республики Крым предупредили о сохранении аномальной жары на полуострове 12 и 13 июня.
Синоптики прогнозируют сохранение аномальной погоды в Крыму
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на данные синоптиков, среднесуточная температура в ближайшие дни будет на 7 °С выше нормы.

В Симферополе в пятницу ожидаются кратковременные дожди с грозой, юго-западный ветер может усилиться до 15—20 м/с. Ночная температура воздуха составит +16...+18 °С, днём до +24...+26 °С.

На Южном берегу Крыма также пройдут кратковременные, но местами сильные дожди, возможен град. Порывы юго-западного ветра во время грозы достигнут 15—20 м/с. Ночью столбик термометра покажет +15...+17 °С, днём +25...+27 °С.

На востоке полуострова и в Керчи утром ожидаются кратковременные осадки, днём облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днём до +26...+28 °С.

В Севастополе ночь пройдёт без осадков, температура воздуха +16...+18 °С, днём +23...+25 °С. Утром могут пройти кратковременные дожди.

Вместе с тем «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра Республики Татарстан передаёт, что 12 июня в регионе ожидаются дождь, гроза и град.

В этот день синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер с переходом в северо-западный, который местами усилится до 15—20 м/с. Локально возможны шквалистые усиления до 24 м/c.

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах +22...+28 °С. В Казани и Набережных Челнах термометры покажут +23...+25 °С. 

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