Гергиев оценил возможность возобновления публичных концертов

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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал вероятность возвращения к формату публичных концертов.
Гергиев оценил возможность возобновления публичных концертов
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что вопрос о возобновлении публичных концертов обсуждался на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, который, со своей стороны, предложил программу мер предосторожности.

«Конечно, мы обговариваем с Роспотребнадзором все условия, при которых возможно проведение публичных концертов, хотя бы пока в формате опен-эйр. Наши артисты привыкли работать напряжённо и с высоким качеством: мы должны вернуться к этому. А после долгого перерыва это непростой процесс: он потребует больших усилий», — пояснил Валерий Гергиев.

По мнению народного артиста России, главное сейчас — восстановить в театре нормальный репетиционный процесс и выстроить программу выступлений.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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