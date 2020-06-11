«Сочи Парк» начнёт работать 12 июня в прогулочном режиме

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В Сочи первый тематический парк вернётся к работе и начнёт ежедневно принимать гостей с 12 июня.

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу «Сочи Парка», прогулочный режим — это первый шаг запланированного поэтапного открытия.

Отмечается, что семь тематических земель, территория которых занимает более 25 га, снова открываются для прогулок с учётом дополнительных мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

При этом аттракционы, шоу, представления в дельфинарии и другие развлечения возобновятся после снятия ограничений, предусмотренных правительством. 

«Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 20:00.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк откроется 16 июня после трёхмесячного перерыва.

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